Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın yakınlarının başvurusu reddedildi /27 Eylül 2019 21:21

Öcalan'ın yakınlarının başvurusu reddedildi

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş'ın ailelerinin görüş yapma başvurusu reddedildi.

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İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç Pazartesi günü İmralı’ya gitmek için avukatları aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru reddedildi.

İmralı’da bulunan diğer tutuklular Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Melihe Çetin ile kızı Eylem Çetin de avukatları aracılığıyla savcılığa yaptığı başvuru da reddedildi. Başsavcılık ailelerin başvurusuna ret nedeni olarak, “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamaları” gerekçe gösterdi.

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş 15 Mart 2015’ten, Hamili Yıldırım da 15 Temmuz 2015’ten bu yana aileleriyle sadece 5 Haziran ve 12 Ağustos 2019 tarihlerinde görüşme gerçekleştirebildi. Öcalan’ın avukatları ise 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos tarihlerinde müvekkilleriyle görüşmüştü. 

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