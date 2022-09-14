Samanyolu Haber /Gündem / 'Oda TV’ci Toygun Atilla, İhsan Güven cinayetinde şüpheli olarak ifadeye çağırıldı' /14 Eylül 2022 10:57

'Oda TV’ci Toygun Atilla, İhsan Güven cinayetinde şüpheli olarak ifadeye çağırıldı'

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla’nın, 12 Eylül’de İhsan Güven cinayetinden dolayı ifadeye çağırıldığı ortaya çıktı. Akademisyen-gazeteci Emre Uslu’nun iddiasına göre Toygun Atilla, dönemim asayiş müdürü Tayfun Erdal Ceren ile ortak hareket ederek cinayetin üstünü örtmekle suçlanıyor. Emre Uslu, “Bana gelen ve farklı kaynaklardan teyit ettiğim bu bilgi yalansa, Toygun Atilla çıksın ‘yalan’ desin.” dedi.

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Emre Uslu, konuyla ilgili yayınladığı videoda şunları söyledi:

  • Oda TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, İhsan Güven cinayetinin üzerine örtmek suçlamasıyla İstanbul’da savcılığa çağırıldı. Necip Hablemitoğlu’yla ilgili soruşturmalar gündemdeki yerini koruyor. Hablemitoğlu’nun, Levent Göktaş’ın azmettirmesiyle öldürüldüğü iddia ediliyor.
  • İhsan Güven cinayetinin de Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Bu dosyada ‘şüpheli’ olarak ifade veren isin Toygun Atilla. Hürriyet’in uzun yıllar polis muhabirliğini yapan gazeteciydi.
  • İhsan Güven, emekli bir binbaşı. Rolü ise Hablemitoğlu ile askerler arasındaki irtibat elemanıydı. Aslında Hablemitoğlu’na verilen dosyalar İhsan Güven üzerinden Hablemitoğlu’na ulaştırılırdı. Hablemitoğlu ile İhsan Güven neredeyse haftada bir görüşürdü.
  • Savcılık Hablemitoğlu ve İhsan Güven cinayeti arasında ilişki kuruyor. İkisi de aynı yıl öldürülmüştü. Dolayısıyla Hablemitoğlu’nu infaz eden aynı ekibin, İhsan Güven’i de ortadan kaldırmış olma ihtimali var.
  • Toygun Atilla’nın söz konusu dönemde yaptığı haberlerde cinayeti İBDA-C’nin üzerine yıktığını görüyoruz. Gözaltına alındılar, 12 yıl tutuklu kaldılar. Daha sonra bu İBDA-C’lilerin isimlerinin Toygun Atilla’ya, (asıl failleri gizlemek için) Tayfun Erdal Ceren tarafından verildiği belirtiliyor.
  • İhsan Güven öldürülüyor. Öldürenler profesyonel ekip. Olay yerine gelen ilk ekip Tayfun Erdal Ceren’in ekibi ve cinayetin ‘profesyonel’ ekiplerce işlenmiş olabileceği söyleniyor. Bu telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra Tayfun Erdal Ceren’in bazı telefon görüşmeleri yaptığı ve bir süre sonra İBDA-C’nin cinayeti üstlenme yazısı gazetelere gönderiliyor. İşte bu noktada Toygun Atilla’nın rolünün olacağı belirtiliyor.
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