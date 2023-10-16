Odatv’den iş insanına 5 milyonluk haber şantajı: İYİ Partili vekil de aracı

Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv, ‘düzmece haberle şantaj’ suçlamasıyla gündemde.



Polemikhaber’de yer alan habere göre Odatv, 21 Eylül 2023 tarihinde, “Her yerden o çıkıyor… “Konsolostan milyonluk vurgun” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, İzmirli iş insanı İbrahim Dönertaş hakkında, “Makedonya Fahri Konsolosu olduğunu söyleyerek vatandaşları mağdur eden İzmirli iş insanı İbrahim Dönertaş, bu kez milyonluk vurgun iddiası ile gündemde” şeklinde ifadeler kullanıldı.



Hakkında yapılan yalan haberi ve sosyal medya paylaşımlarıyla şoke olan İbrahim Dönertaş’ı 1 gün sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel aradı.



Gamze İşler’i şahsen tanıdığını söyleyen Yücel, Dönertaş’a haberlerin kaldırılması konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.



Yücel, irtibata geçmesi için de Odatv İzmir Haber Müdürü Gamze İşler’in telefon numarasını Dönertaş’a verdi.



5 MİLYON TL İSTİYOR



Hakkındaki yalan haberler ilgili Oda TV İzmir Haber Müdürü Gamze İşler ile irtibata geçen İbrahim Dönertaş, ‘Zaferin Yeri’ adlı restoranda Gamze İşler ile buluştu. İşler’den haberin kaldırılmasını rica eden Dönertaş, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.



Oda TV İzmir Haber Müdürü Gamze İşler, haberin kaldırılması için kendisinden 5 milyon lira para talep etti. Dönertaş’ın itiraz üzerine İşler rakamı 1 milyon liraya kadar düşürdü. Ancak iş adamı bunu da reddetti ve restorandan ayrıldı. Ertesi gün Gamze İşler ile WhatsApp üzerinden yazışan İbrahim Dönertaş, haberin kaldırılması için tekrar ricada bulundu ancak olumsuz yanıt aldı.



Bir sonraki gün İYİ Partili Ersagun Yücel’in daveti üzerine Sütiş kafede Yücel ile görüşen Dönertaş, görüşme sonrası tekrar Gamze İşler’i arayarak hakkındaki haberi kaldırmalarını rica etti. Ancak Gamze İşler, talep ettikleri paranın ödenmemesi halinde haberin kaldırılmayacağını tekrar söyleyince görüşme son buldu.



YARISI PAZERTESİ YARISI ÇARŞAMBA



İşler ve Odatv’ye haraç vermeyeceğini açık şekilde belirtip köprüleri atan İbrahim Dönertaş, son görüşmeden 5 gün sonra yani 30 Eylül tarihinde Ahmet Ersagun Yücel tarafından tekrar arandı. Yücel görüşmede Dönertaş’a, “İstenen paranın yarısını pazartesi, diğer yarısını da çarşamba günü yolla” şeklinde bir talimat vererek görüşmeyi sonlandırdı.



ZORU GÖRÜNCE ARADAN ÇEKİLDİ



Ödeme talimatının üzerinden 2 gün geçtikten sonra ise Ersagun Yücel, İbrahim Dönertaş’ı tekrar arayarak, artık kendisinin aracı olmayacağını ve bu meseleyi Gamze İşler ile aralarında halletmesi gerektiğini söyledi.



Kendisinden şantaj yapılarak talep edilen haraç niteliğindeki parayı ödememeye kesin olarak karar veren İbrahim Dönertaş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, Gamze İşler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunda görüşmeleri en ince detaylarına kadar belirten Dönertaş, olayların gelişim sürecini, telefon görüşmelerini ve istenilen paranın miktarını belgeleriyle açıkça ortaya koydu.