Samanyolu Haber /Gündem / Odessa'da II. Katerina’nın anıtı kaldırıldı /29 Aralık 2022 17:20

Odessa'da II. Katerina’nın anıtı kaldırıldı

Odessa'nın kurucusu olarak kabul edilen Rus İmparatoriçesi II. Katerina'nın heykeli dün gece kaldırıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Odessa'nın kurucusu olarak kabul edilen Rus İmparatoriçesi II. Katerina'nın heykeli dün gece kaldırıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde II. Katerina’nın heykeli altındaki Güney Ordusu Başkomutanı Grigory Potemkin, Novorossiysk Bölgesi Genel Valisi Platon Zubov, mühendis Franz de Volan ve Koramiral Joseph de Ribas'ın heykellerinin de  söküldüğü gözüküyor.

Odessa Kent Konseyi, Kasım ayı sonunda bu kararı almıştı. Anıtın geçici olarak sanat müzesine taşınmasına karar verildi.

Odessa'nın kurucuları anıtı ilk olarak 1900 yılında dikildi, 20 yıl sonra Sovyet hükümeti II. Katherine figürüne zarar vererek onu söktü. Orjinaline uygun olarak 2007'de İmparatoriçe'nin heykeli yeniden kuruldu.  O gün Odessa’da görkemli törenler ve kutlamalra düzenlendi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, bölge sakinleri anıtın kaldırılması için yerel makamlara dilekçe verdi ve bu karar alındı.

Odessa'da Rus komutan Alexander Suvorov'a ait bir anıt da sökülmüştü. Bu gelişmeler, Ukrayna ile Rusya’nın kültürel olarakta ayrışması adına önemli işaretler.
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