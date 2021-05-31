OECD’den Türkiye için büyüme tahmini

Ancak OECD, Türkiye'nin büyüme rakamına ilişkin tahminini ise düşürdü. OECD, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 5,9'dan 5,7'ye çekti. OECD, aşı kampanyası ve hükümetlerin mali yardım planlarının ekonomilerin pandemi öncesi seviyeye ulaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti.





OECD Başekonomisti Laurence Boone, bir taraftan küresel büyüme tahminlerinin beklenenin üzerinde olacağını söyledi, ancak önümüzdeki altı aylık dönemde aşı kampanyalarında düşüş yaşanırsa, büyüme rakamlarının da yeniden gerileyeceği uyarısında bulundu.





Boone, tarihi düşüşün ardından ekonomilerin 1973'ten bu yana en yüksek oranda büyüdüğünü belirterek, "Eğer aşı kampanyaları hızlanır ve insanlar pandemi boyunca biriktirdikleri parayı harcarlarsa büyüme rakamları daha yüksek de gerçekleşebilir" dedi.