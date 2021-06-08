Samanyolu Haber /Gündem / Öğretim üyeleri ve üniversite personeli de aşı kapsamına alındı /08 Haziran 2021 21:09

Öğretim üyeleri ve üniversite personeli de aşı kapsamına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin eylül ayında yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de aşılama kapsamına alındığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin eylül ayında yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Covid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu. Bakan Koca Twitter'dan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."


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