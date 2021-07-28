Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk'ten yeni hamle, Karamollaoğlu’ndan ilk açıklama

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı ‘kongre’ harekâtı başlatan SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içine yönelik kaleme aldığı yazıda, "Millî Görüş Toplumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz', dedim. Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı 'evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dediler." ifadesini kullandı.

Partisinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, ‘Bana itaate söz verdiniz’ ifadeleri sorulan Karamollaoğlu, cevap verdi:





"SAADET PARTİSİ GİTTİ, TEMEL KARAMOLLAOĞLU AYRILIYOR…"

Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar. İki hafta önce basit bir rahatsızlıktan dolayı bir arkadaşımızı basın toplantısına görevlendirdim, ‘Saadet partisi gitti, Temel Karamollaoğlu ayrılıyor…’ yapmayın bunu yahu.





"ACABA BİR FİTNE ÇIKARABİLİR MİYİZ, BİR KARIŞIKLIK OLUR MU?"

Bunu özellikle de ATV ve A Haber için de söylüyorum, bu konuları istismar etmekten lütfen vazgeçin, gerçeklerle yüz yüze gelin. Böyle ‘acaba bir fitne çıkarabilir miyiz, bir karışıklık olur mu? Şöyle söylendi ama biz bunu şöyle tevil edebilir miyiz, gibi bence yorumları bir kenara bırakın. Teşekkür ediyorum ben buna cevap verme ihtiyacı da duymuyorum.



