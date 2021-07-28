Samanyolu Haber /Gündem / Küçük yaşta zulme uğrayan Nurefşan, Rahmet-i Rahman'a uğurlandı /28 Temmuz 2021 15:55

Küçük yaşta zulme uğrayan Nurefşan, Rahmet-i Rahman'a uğurlandı

Babası KHK ile kapatılan kurumda çalıştığı gerekçesiyle Ankara’da özel eğitim gördüğü okuldan atılan yüzde 100 engelli Nurefşan Ketenci, son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Şengül’ün yanına defnedilen Nurefşan’ın mezarının başına çiçekler ve çok sevdiği balonlar konuldu.

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Küçük yaşta olmasına rağmen ailesiyle KHK zulmünü yaşayan Nurefşan Ketenci(16), Almanya’nın Hanau kentinde toprağa verildi.

Dünyada 50 bin kişide bir görülen Kedi Miyavlaması Sendromu (Cri du Chat) ile dünyaya gelen Nurefşan Ketenci 25 Temmuz günü Almanya’da hayatını kaybetmişti. Nurefşan Ketenci, Almanya’nın Hanau kentinde kılınan cenaze namazının ardından üç aydır gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası 11 Temmuz’da hayatını kaybeden Mehmet Ali Şengül’ün mezarının yanına defnedildi.


16 yaşında dünyaya veda eden Nurefşan’ın mezarının başına ise çiçekler ile en çok sevdiği balonlar konuldu.


Babası KHK ile kapatılan bir kurumda çalıştığı için Ankara’da Sistem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’nden baskıyla atılan Nurefşan üç senedir ailesiyle Almanya’da yaşıyordu.

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