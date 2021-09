Okullarda yüz yüze eğitim bugün başlıyor, veliler endişeli

ISLAK PASPAS BİLE YAPILAMADI





AÇ-KAPA EĞİTİM OLMAZ





Okullarda yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen yeni öğretim yılına alınmayan önlemler, birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla giriyor. Öğretmenlerin iki doz aşılanma oranı yüzde 72.57. Öğrencilerin çoğu aşısız. Temizlik personeli sorunu yıllardır devam eden okullarda, hijyenin nasıl sağlanacağı da yanıtı beklenen sorulardan biri.Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, uzaktan eğitim sürecinde büyük bir erişim sorunu yaşandığını hatırlatarak salgının durumu ne olursa olsun okulların açık tutulması gerektiğini vurguladı. En az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ve sınıfların mutlaka seyreltilmesini öneren sendika başkanı şöyle devam etti:“Okullara hijyen seti gönderdik deniyor ama temizliği yapacak personel yok. 1300 kişilik okulda bir yardımcı personel var. Sınıflar seyreltilmedi, teneffüs saatleri ayarlanmadı. Bahçeye bir anda bin çocuk çıkacak. Kantinden servis taşımacılığına kadar önlemler alınması gerekirdi. Okullar aç- kapa asla olmamalı. Yaşamın her alanı durabilir, eğitim duramaz. Okullarda yeterli sayıda temizlik personeli, sağlık çalışanı ve işyeri hekimliği olması lazım. Aşı konusunda da ikna edici calışmaların yürütülmesi gerekirdi.”İstanbul’un en merkezi ilçelerinden birindeki bir Anadolu lisesinde yaklaşık bin öğrenci öğrenim görüyor. Okulun dokuzuncu sınıfında her şubede 40, 10. sınıfında 43-35, 11. sınıfında 45, 12. sınıfında ise her şubede yaklaşık 50 öğrenci bulunuyor. Sınıf mevcutları seyreltilmediği için iki kişilik sıralarda oturan bu öğrenciler arasında değil 1.5-2 metre, 20-30 cm bile olması imkânsız. Bu okulun öğretmenlerinden biri, temizlik personeli eksikliği nedeniyle okulda hiçbir zaman ıslak paspas yapılamadığını, binanın sadece süpürüldüğünü anlatıyor.Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada, “Sınıflar seyreltilmeden fiziksel mesafenin sağlanamayacağı; fiziksel mesafe sağlanmadan ise bulaş riskinin önlenemeyeceği çok açık. Bunu yapmanın tek koşulu sınıfları seyreltmektir. Sınıfları seyreltmek de ancak ek derslik ve ek öğretmen ataması ile mümkündür” denildi.