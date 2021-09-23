Samanyolu Haber /Politika / "Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum" /23 Eylül 2021 22:14

"Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum"

Ekonomideki kötü gidişin devam etmesiyle birlikte AKP'nin politikalarını eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ben ekonomistim' açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener, "Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum" dedi.

'ERDOĞAN, ALLAH’TAN EKONOMİSTSİN!'

Akşener, Merkez Bankası'nın faizi indirme kararı üzerinden Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan’ın daha önce söylediği “Bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim” sözlerini içeren görüntüsünü Twitter hesabında yayınlayan Akşener, paylaşımına şu notu düştü:

"Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın millet olarak ne yapardık bilmiyorum. Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?"

Erdoğan'ın, "enflasyonun faizin sonucu olduğu" iddiasıyla her fırsatta dile getirdiği talep doğrultusunda faiz oranında indirim kararı açıklandı. Buna göre; yüzde 19'luk politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 18'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ardından bugün 8,68'le güne başlayan dolar sert yükselerek, 8,80 seviyesini aştı.
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