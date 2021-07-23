Samanyolu Haber /Sağlık / Ölümlerin Yüzde 99'u aşısızlarda! /23 Temmuz 2021 13:04

Ölümlerin Yüzde 99'u aşısızlarda!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD’de son altı aydır Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en az yüzde 99’unun aşısız olduğunu söyledi. ABD’nin Alabama eyaletinde çalışan ve ağır hastalarla karşılaşan bir doktor “Entübe edilmeden önce bana aşı için yalvarıyorlar. Ellerini tutup onlara üzgün olduğumu, çok geç olduğunu söylemek zorunda kalıyorum” dedi.

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ABD’de Delta varyantı endişesi sürerken aşılama oranlarının yavaşlaması tartışılıyor. Alabama eyaletinde 20 Temmuz itibarıyle nüfusun yalnızca yüzde 33’ü tek doz ya da iki doz Koronavirüs aşısı oldu.

Alabama’nın Birmingham kentinde bir hastanede çalışan doktor Britney Cobia, karşılaştığı aşısız ve ağır durumda olan hastalarla yaşadıklarını anlattı.

Doktor Cobia, “Genç, sağlıklı hastalar çok ciddi Covid enfeksiyonuyla hastaneye geliyor. Entübe edilmeden önce yaptıkları son şeylerden biri aşı yapmam için yalvarmak. Ellerini tutuyor ve onlara üzgün olduğumu, çok geç olduğunu söylemek zorunda kalıyorum” dedi.

Alabama eyaleti, nisan ayından bu yana Covid nedeniyle ölenlerin yüzde 96’sının aşısız olduğunu duyurdu. CDC Direktörü de ABD genelinde Covid nedeniyle son altı aydır ölenlerin en az yüzde 99’unun aşısız olduğunu açıkladı.

CDC Direktörü Walensky, an itibariyle ABD’deki Covid vakalarının yüzde 83’ünün Delta varyantı olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, aşı olanlar için kaldırılan maske zorunluluğunun yeniden getirilmesini tartışıyor.
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