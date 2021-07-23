Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya 12 yaş için COVID aşısına onay verdi /23 Temmuz 2021 13:02

Avustralya 12 yaş için COVID aşısına onay verdi

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

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TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki Covid-19 aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.

Hunt, 40 yaş altı Avustralyalıların ilk Pfizer aşısını vurulabilecekleri tahmini zaman çizelgesinin, eylül ayının sonu olarak belirlendiğini söyledi.
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