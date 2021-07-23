Avustralya 12 yaş için COVID aşısına onay verdi

TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir." ifadesi kullanıldı.





TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki Covid-19 aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.





Hunt, 40 yaş altı Avustralyalıların ilk Pfizer aşısını vurulabilecekleri tahmini zaman çizelgesinin, eylül ayının sonu olarak belirlendiğini söyledi.