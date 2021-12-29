Omicron etkisi ile günlük vaka sayısı rekoru kırıldı

Koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında yaygınlık kazanması ardından günlük vaka sayıları rekor seviyelerini kaydediyor. Son günlerde ABD, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede salgının başından bu yana görülmüş en yüksek günlük vaka sayıları kaydediliyor.





Google tarafından da kullanılan Our World In Data’nın verilerine göre dün dünya genelinde 1 milyon 304 bin 518 yeni vaka kaydedildi. Son sayı ile birlikte 7 günlük vaka sayısı ortalaması 928 bin 136’ya yükseldi.





Dünya geneli Covid-19 vaka sayılarının derlendiği Worldometers sitesindeki verilere göre ise dün dünya genelinde 1 milyon 22 bin 498 vaka kaydedildi. Siteye göre 7 günlük ortalama vaka sayısı 938 bin 276’ya çıktı.



