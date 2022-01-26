Omicron Varyantı ile ilgili şaşırtan araştırma

Covid vakalarının hangi varyanttan kaynaklandığı kontrol edildiğinde neredeyse tamamının Omicron olduğu görüldü.

Bu kişilerin yaklaşık 4 bininin tesleri pozitif çıktı. Bu, pandemi başladığından beri görülen en yüksek orandı.

Bugüne kadar 2 milyondan fazla kişinin katıldığı React'ın 17'inci fazı 2022'nin ilk iki haftasını kapsıyor. Bu sürede çalışma kapsamında 100 bin kişiye PCR testi yapıldı.

Ülke çapında pandeminin başlangıcından bu yana yürütülen React adlı bir çalışmanın sonuçları, Covid'e tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.

Bu gönüllülerin üçte ikisi (Yüzde 65) daha önce Covid geçirdiğini söyledi. Bu kişiler arasında sağlık çalışanları, çocuklu haneler veya aynı evde yaşayan çok sayıda birey var.





Ancak bazı durumlarda PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalaması da mümkün. Bu nedenle kaç kişinin yeniden Covid'e yakalandığını kesin olarak söylemek henüz mümkün değil.





Diğer tahminler, her 10 Omicron vakasından birini yeniden Covid'e yakalana kişilerin oluşturduğunu söylüyor.





Şu anda, hükümet tarafından açıklanan günlük Covid vaka sayıları, test için gönüllü olan kişilerin sayısını yansıtıyor ancak İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta hastalığın yeniden bulaştığı kişileri dahil etmiyor.





'Hastaneye yatışlar artabilir'

React bulguları ayrıca, koronavirüs enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve genç gençler arasında yüksek kaldığını gösteriyor.





Imperial College London'dan React Program Direktörü Prof. Dr. Paul Elliott, "Okuların açılmasından sonra daha fazla bir araya geldikleri için çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var. Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da hastalığın yaygınlığı arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir'' dedi ve ekledi:





"Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor."