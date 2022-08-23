Samanyolu Haber /Dünya / Omicron varyantına karşı aşılar dağıtıma hazır /23 Ağustos 2022 18:08

Omicron varyantına karşı aşılar dağıtıma hazır

Corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech, Omicron BA.4 ve BA.5 aşılarının dağıtımına hazır olduklarını duyurdu.

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Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Pfizer ve BioNTech’in önceki gün Omicron BA.4 ve Omicron BA.5’e karşı geliştirilen corona virüsü aşıları için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurduğu da açıklandı. Uğur Şahin bu konuyla ilgili de yorumlarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, “FDA’nın bize incelemeler için onay vermesinden sonra ABD’ye ilk dozları göndermek için hazırız. Fakat şu an Omicron BA.4 ve BA.5 için yetkili kurumun onay vermesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD medyası, onay çıkması durumunda ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Eylül ayının başında yeni nesil aşıların dağıtımına başlamayı planladığını öne sürdü.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK KORUMA 
Öte yandan şirketler, üç doz Covid-19 aşısının 6 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarda yüksek oranda koruma sağladığını duyurdu.

3 doz aşının çocuklarda yüzde 73.2 oranında koruma sağladığı belirtilirken vakaların büyük çoğunluğunun Omicron BA.2 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 17 Haziran’da çocuklara aşıya onay vermiş fakat Avrupalı yetkililer henüz incelemeleri tamamlamamıştı.

Konuyla ilgili olarak BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Şahin, Bu sonuçlar bize 3 doz Covid-19 aşısının koruma sağladığını gösteriyor. Üstelik Omicron BA.2 varyantının yüksek bir bulaştırıcılık yarattığı bir dönemde. Biz ayrıca Omicron BA.4/BA.5’e uygun aşılar da geliştirmek üzere çalışmalara başlıyoruz” ifadesini kullandı.
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