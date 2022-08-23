Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli /23 Ağustos 2022 18:14

Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir" dedi.

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Erdoğan, Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne video mesajla katıldı.  Erdoğan, Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla kurulan platformu isabetli bulduklarını ve desteklediklerini bildirdi.

ULUSLARARASI HUKUKUN GEREĞİ
Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını, bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım’ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna’ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunması sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye’nin öncelikleri arasındadır. Kırım Tatarı vatandaşlarımız Kırım’daki gelişmelerin yakın takipçileridir. Bu vesileyle geçen sene platformun Kiev’deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum.”

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