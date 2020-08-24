Oruç Reis’in Akdeniz’deki çalışma süresi uzatıldı

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarını sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışma süresi yeni Navtex ilanıyla uzatıldı. Daha önce geminin çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceği duyurulmuştu.





Yeni bildiriyle geminin görev süresi dört gün daha uzatılmış oldu. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han adlı gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütüyor.





Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için temmuz ayında ilan ettiği Navtex, Ankara ile Atina arasında bir süredir devam eden Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondaj haklarıyla ilgili krizi alevlendirmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafları yatıştırmak için telefon diplomasisi yürütmüş ve Türkiye bu faaliyeti beklemeye almıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalayan Yunanistan’ı "sözünde durmamakla" eleştirerek, Ağustos başlarında Türkiye’nin ara verdiği sondaj çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurmuştu.





Merkel ve Macron'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı





Geçen hafta Fransa'da bir araya gelen ve bir dizi uluslararası konuyu görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon çıkarma yetkisi üzerinden yaşanan gerginliği azaltma konusunda Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulunmuştu.





Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini egemenlik haklarının ihlali olarak görüyor. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunması nedeniyle bölgedeki doğal gaz rezervlerinin kendi deniz yetki alanında olduğunu belirtiyor.