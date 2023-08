Oscar kazandıran filmin hikayesi yalan çıkınca ortalık karıştı

Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan "The Blind Side" filmi, Michael Oher'in Tuohy çifti tarafından evlat edinmesini ve hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.





John Lee Hancock tarafından yönetilen filmi, birçok dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve Sandra Bullock'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Ancak gerçek hikayeye dayanan 2009 tarihli "Kör Nokta" (The Blind Side) filmine konu olan ABD'li çiftin yalan söylediği ortaya çıktı.









Gerçek hikayeye dayandırılan filmin hikayesi sahte çıkınca X (Twitter) platformunda tepkiler oluşmaya başladı. Pek çok kullanıcı, Sandra Bullock'un Oscar'ının elinden alınması gerektiğine dair mesajlar paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, filmden elde edilen gelirin Michael Oher'in gerçek ailesine verilmesi gerektiğini yazdı.









Filmde Leigh Anne Tuohy'yi canlandıran Bullock'un Michael Oher ve Tuohy ailesiyle film öncesi görüştüğüne ve hikayenin gerçek olmadığını bildiğine dair hiçbir kanıt olmadığından, Bullock aleyhine başlatılan kampanyaya pek çok kişi de karşı çıktı.





Oyunculuk performansıyla hikayenin gerçekliğinin birbiriyle ilgili olmadığını savunanlar oldu.









Eski Amerikan futbolu oyuncusu Oher, filmde bahsedildiği gibi Tuohy ailesinin onu asla evlat edinmediğini, ancak bunun yerine vasiliğini üstlendiklerini iddia etmişti. Oher, 18 yaşındayken çiftin kendisini kandırdığını ve tüm haklarını elinden almak için belge imzalattığını öne sürmüştü.





Oher, ailesinin filmdeki hayat hikayesinden bir ton para kazandığını ancak kendisinin hiç para almadığını belirtmişti.





Sean Tuohy ise, Oher'i ailenin yasal olarak bir parçası yapmak için tek seçeneğin, 18 yaşından büyük olduğu için vasilik altına almak olduğunu ve Oher dahil her aile üyesinin filmden yaklaşık 14 bin dolar kazandığını söylemişti.