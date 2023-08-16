Samanyolu Haber /Dünya / Norveç Varlık Fonu 143 milyar dolar kar etti /16 Ağustos 2023 22:59

Norveç Varlık Fonu 143 milyar dolar kar etti

Norveç Varlık Fonunun bu yılın ilk yarısında 143 milyar dolar kar ettiği bildirildi.

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Fondan yapılan açıklamada, ülkenin varlık fonunun, ABD’de yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketlerdeki yatırımlarının da etkisiyle bu yılın ilk yarısı itibarıyla 143 milyar dolar kar elde ettiği belirtildi.

Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinde 1,4 trilyon dolarlık yatırımının bulunduğu ifade edilen açıklamada, "büyük internet ve yazılım şirketlerinden, yarı iletken tedarikçilerinden gelen yeni AI (yapay zeka) çözümlerine yönelik güçlü talepten yararlanıldığı" kaydedildi.
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