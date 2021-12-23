Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi

Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozularak birleştirilen Gezi ile Çarşı davalarının tek tutuklusu Osman Kavala’nın tutukluluk hali, dosya üzerinden değerlendirildi. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmede Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.





