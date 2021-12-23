Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi /23 Aralık 2021 12:26

Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 yıldan faladır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SHABER3.COM

Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozularak birleştirilen Gezi ile Çarşı davalarının tek tutuklusu Osman Kavala’nın tutukluluk hali, dosya üzerinden değerlendirildi. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmede Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden, birleşen ‘Gezi' ile ‘Çarşı' davası, en son 26 Kasım'da görülmüş, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

YİNE TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'ye yaptırım kararı vermesinin ardından bugün (23 Aralık) ilk kez 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bir araya gelerek, Kavala'nın tutukluluk halini dosya üzerinden değerlendirdi.

Heyet, yaptığı değerlendirmesi sonucu Osman Kavala'nın yine tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi Sonraki Haber >>

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Ekonomide dönen dolabı açıkladı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Erdoğan'ı Sarayında ziyaret eden hahamlar, sağlığı için dua etti

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Dövize endeksli TL mevduat planı boş

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:53