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Osmangazi Köprüsü'nün ücreti 1632 TL’ye çıktı: Hazine geçiş başına 1342 TL ödüyor

YİD modeli ile geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti, dolar kuru nedeniyle 1632 TL’ye çıktı. Araç başına 290 TL tahsil edilirken, aradaki 1342 TL ise Hazine tarafından ödeniyor.

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Dolar kurundaki artış, geçiş garantili projelerin bütçesini vurdu. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1632 TL’ye çıktı.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; Osmangazi Köprüsü açıldığında, geçiş ücreti araç başına 35 dolar + yüzde 8 KDV olarak belirlendi. Ücret, ABD enflasyonuna endekslendiğinden zaman içinde köprü geçiş ücreti 51 dolara ulaştı. Dolar kurundaki yükselişle geçiş ücreti 1632 TL’ye çıktı. Ancak araç başına 290 TL tahsil ediliyor. Aradaki 1342 TL ise Hazine’den şirkete ödeniyor.

Garanti edilen araç sayısına ulaşılsa bile Hazine’den şirketlere para aktarılmaya devam ediliyor. İktidarın “Günlük 40 bin araç garantisini yakaladık” propagandasına karşın, Hazine 2023 yılında Osmangazi Köprüsü için firmaya 12 milyar 50 milyon TL ödeme yaptı.

Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile geçiş garantisi verilen köprü ve otoyolları inşa eden şirketlere 2024 bütçesinden toplamda 73 milyar 830 milyon lira ödenmesi öngörülüyor.
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