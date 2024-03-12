Kremlin'den Fransa’ya uyarı

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Fransa'nın NATO ve AB ülkelerini Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda ikna etme girişimlerini eleştirerek, bu adımın doğrudan gerilimi tırmandırabileceğini belirtti.





Peskov, yaptığı açıklamada, "Kuşkusuz, genel itibarıyla tartışmanın genişletilmesi ve Paris'in bazı birlikleri göndermeye varsayımsal olarak hazır olduklarını belirten ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma girişimlerindeki ısrarlı faaliyetin, elbette doğrudan gerilimi tırmandıracak bir politikadan başka bir şey değil. Bu çok tehlikeli bir çizgi ve tabii ki potansiyel olarak istenmeyen sonuçlara yol açabilir" dedi.





Ayrıca Kremlin Sözcüsü, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme çabalarını dikkatle takip ettiklerini belirtti. NATO ile bağlantılı kişilerin Ukrayna'da bulunduğuna dair haberleri de değerlendiren Peskov, bu konuyu son derece dikkatli bir şekilde izlediklerini ifade etti.





Öte yandan, Dmitriy Peskov, Batı'nın ve Kiev'in Rusya'ya karşı stratejik bir zafer elde etme amacının büyük bir hata olduğunu vurguladı. Peskov, Papa Francis'in müzakere çağrısına rağmen Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin bu amacını sürdürdüğünü belirterek, sorunların müzakere yoluyla çözülmesinin tercih edilen yol olduğunu söyledi.





Papa Francis, Ukrayna'daki çatışmada kaybeden tarafın cesaret gösterip müzakerelere başlaması gerektiğini belirtmişti. Röportajında, "Beyaz bayrağı kaldırmak, müzakerelere cesaret etmek demektir. Kaybeden taraf olarak durumu gören ve müzakere etmeye hazır olan daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.





Papa, uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere etmenin mümkün olduğunu ve müzakere etmekten utanmamanın gerektiğini söyledi. “Durum daha da kötüleşmeden müzakere etmekten utanılmamalı” ifadesini kullanan Papa ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi için arabuluculuk yapmak isteyen ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirtti.