Belçika Başbakanı De Croo Hizmet Gönüllülerinin iftar organizasyonuna katıldı

Belçika'nın farklı kesimlerini bir araya getiren Belçika Aktif Dernekler Federasyonu'nun (Fedactio) geleneksel iftarı Belçika’nın Antwerp şehrinde yapıldı .





Hilton Old Town Hotelinde Ramazanın ilk günde gerçekleştirilen iftara, Belçika Başbakanı Alexander De Croo da katıldı.





Başbakan De Croo'nun yanı sıra Belçika Adalet Bakanı Paul Van Tigchelt ve birçok siyasetçi, akademisyen, girişimci ve kanaat önderi de ifrat programındaydı.









Ramazan’ın ilk iftarında Belçika Aktif Dernekler Federasyonu yöneticileri ve gönüllüleriyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten De Croo, müslümanların Ramazan ayını kutladı.

İftarda ayrıca Belçika Aktif Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Anaz bir 'hoş geldiniz' konuşması yaptı





