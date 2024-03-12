Samanyolu Haber /Gündem / Belçika Başbakanı De Croo Hizmet Gönüllülerinin iftar organizasyonuna katıldı /12 Mart 2024 11:49

Belçika Başbakanı De Croo Hizmet Gönüllülerinin iftar organizasyonuna katıldı

Belçika Aktif Dernekler Federasyonu'nun (Fedactio) geleneksel olarak düzenlediği ilk iftara bu yıl Belçika Başbakanı Alexander De Croo katıldı

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Belçika'nın farklı kesimlerini bir araya getiren Belçika Aktif Dernekler Federasyonu'nun (Fedactio)  geleneksel iftarı Belçika’nın Antwerp şehrinde yapıldı . 

Hilton Old Town Hotelinde Ramazanın ilk günde gerçekleştirilen iftara, Belçika Başbakanı  Alexander De Croo da katıldı. 

Başbakan De Croo'nun yanı sıra  Belçika Adalet Bakanı Paul Van Tigchelt ve birçok siyasetçi, akademisyen, girişimci ve kanaat önderi de ifrat programındaydı. 


Ramazan’ın ilk iftarında Belçika Aktif Dernekler Federasyonu yöneticileri ve gönüllüleriyle bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten De Croo, müslümanların Ramazan ayını kutladı. 
İftarda ayrıca Belçika Aktif Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Anaz bir 'hoş geldiniz' konuşması yaptı  

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