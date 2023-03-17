Samanyolu Haber /Gündem / Oy ve Ötesi Derneği, 100 bin gönüllü ile sandık başında olacak! /17 Mart 2023 17:39

Oy ve Ötesi Derneği, 100 bin gönüllü ile sandık başında olacak!

Oy ve Ötesi Derneği, seçim sürecinde hedefledikleri faaliyetleri anlatan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 100 bin gönüllü ile seçim günü sandıkların tümünden bilgi toplamayı hedeflediğini belirten Oy ve Ötesi Derneği, 50 büyük şehirde eğitim vereceklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Oy ve Ötesi Derneği, İstanbul Kağıthane'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Oytun, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan ve KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır katıldı. 

Oy ve Ötesi Derneği, seçim gününe yönelik eğitimler, optik karakter tanıma teknolojili mobil uygulamaları üzerinden sandık verisi sağlama faaliyetleri yürüteceğini açıkladı.

DEPREM BÖLGELERİNE ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPILACAK
100 bin gönüllü ile seçim günü sandıkların tümünden veri toplamayı hedefleyen Oy ve Ötesi Derneği, depremden etkilenen seçim bölgelerine özel bir çalışma yapacağını da belirtti. 

Buna göre, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile donatılmış bir mobil tutanak okuma uygulaması nisan ayında gönüllülere sunulacak. Metin görüntülerini, makine tarafından okunabilen bir metin formatına dönüştüren OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. 

50 büyük şehirde seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler vermeye hazırlandığını duyurdu.

"20 MİLYON GENCİ SANDIĞA GÖTÜRMELİYİZ"
KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, şöyle konuştu:

"Bugün 6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Onlar ideolojik yerden değil kendi hayatlarından bakıyorlar. Bu seçimlerin belirlenmesi gençlerin sandığa gidip gitmemesiyle belli olacak. Herkesin sandığa gitmesini sağlamamız gerek. Eğer 40 yaş üstü seçmenler kalırsa seçim yapmamıza gerek kalmaz. Bizim 30 yaş altı 20 milyon genci sandığa götürmeye ihtiyacımız var."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oy ve Ötesi Derneği, 100 bin gönüllü ile sandık başında... Sonraki Haber >>

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

İşte son yapılan anket

İşte son yapılan anket

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:26:28