Samanyolu Haber /Gündem / Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için eylem grubu kurdu’ /10 Aralık 2022 21:22

Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için eylem grubu kurdu’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için suikast planında olduğuna yönelik iddiasını MİT'e ihbar ettiğini ancak ihbar yazısının MİT tarafından Soylu ile paylaşıldığını söyledi.

Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için eylem grubu kurdu’

Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 2022 günü üst düzey bir İçişleri Bakanlığı bürokratıyla görüştüğünü belirtti. Özdağ, açıklamasında suikast iddiasıyla ilgili şunları söyledi:
* “16 Eylül 2022 günü ise Manisa'dan Ankara'ya gelen ve Gölbaşı'nda bir emniyet müdürünün düğününe giden Mustafa Türk adlı bir kişi de orada bulunan emniyetçilerden bana yönelik suikast yapılacağına ilişkin bir konuşmayı duyuyor. Bu da bize bildirince, 21 Eylül günü bu ihbarları MİT Başkanlığına resmi yazı ile ilettik.
* Daha sonra bu konuda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bir telefonla davet aldık. Bizim başvurumuz Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya gönderilmiş, bu devletin ayağa düşmesi demektir. Bunu ortaya dökemezsiniz.
* Ahbap çavuş ilişkisi ile konuyu şüpheli durumda olan Bakan Soylu'ya bildiriyor. Mustafa Türk hakkında da suç duyurusunda bulunulmuş. Devletin çivisi çıkmış.”


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir.” ifadelerine yer verdi. Çataklı, şunları kaydetti:

* “Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için... Sonraki Haber >>

Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için eylem grubu kurdu’

Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için eylem grubu kurdu’

Fas Ronaldo’yu da eve yolladı!

Fas Ronaldo’yu da eve yolladı!

Bakan Soylu'ya uyuşturucu hatırlatması

Bakan Soylu'ya uyuşturucu hatırlatması

Turhan Çömez'den ilginç iddia

Turhan Çömez'den ilginç iddia

İnsan Hakları gününde yüz kızartıcı işkence raporu

İnsan Hakları gününde yüz kızartıcı işkence raporu

Gültekin Uysal, Erdoğan'ın yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı!

Gültekin Uysal, Erdoğan'ın yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı!

Kılıçdaroğlu: Takipsizlik alan, beraat eden KHK’lılar görevine iade edilecek

Kılıçdaroğlu: Takipsizlik alan, beraat eden KHK’lılar görevine iade edilecek

Asgari ücret ne olacak ?

Asgari ücret ne olacak ?

Sokaktaki dayı isyan etti...

Sokaktaki dayı isyan etti...

Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled Umre'ye gitti

Mike Tyson ve dünyaca ünlü DJ Khaled Umre'ye gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:09