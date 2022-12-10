Özdağ’dan büyük iddia: ‘Soylu bana suikast için eylem grubu kurdu’

Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 2022 günü üst düzey bir İçişleri Bakanlığı bürokratıyla görüştüğünü belirtti. Özdağ, açıklamasında suikast iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

* “16 Eylül 2022 günü ise Manisa'dan Ankara'ya gelen ve Gölbaşı'nda bir emniyet müdürünün düğününe giden Mustafa Türk adlı bir kişi de orada bulunan emniyetçilerden bana yönelik suikast yapılacağına ilişkin bir konuşmayı duyuyor. Bu da bize bildirince, 21 Eylül günü bu ihbarları MİT Başkanlığına resmi yazı ile ilettik.



* Daha sonra bu konuda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bir telefonla davet aldık. Bizim başvurumuz Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya gönderilmiş, bu devletin ayağa düşmesi demektir. Bunu ortaya dökemezsiniz.



* Ahbap çavuş ilişkisi ile konuyu şüpheli durumda olan Bakan Soylu'ya bildiriyor. Mustafa Türk hakkında da suç duyurusunda bulunulmuş. Devletin çivisi çıkmış.”











İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA





İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ’ın açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir.” ifadelerine yer verdi. Çataklı, şunları kaydetti:





* “Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir.”