Özel, 300 bin kişiyle yapılan 300 anketin sonucunu açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimler öncesi 300 bin kişiyle 300 anket yaptıklarını aktararak “İlk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor” dedi. Özel, “Ne yapacaksanız 31 Mart’ta yapacaksanız. Endişeli seçmen birleşmeli. Tepki sandığa yansımazsa sömürü sürer” diye konuştu.







Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in sorularını yanıtlayan Özel, Türkiye genelinde yüzde 30'u geçme hedefleri olduğunu aktardı. Özel, seçim için yaptırdıkları ve aday belirleme sürecinde tartışmalara neden olan anketlerle ilgili de konuştu.





“300 BÜYÜK ANKET YAPTIRDIK İLK SONUÇLAR MÜJDELİ ŞEYLER SÖYLÜYOR"



Seçimler için aday belirlerken 300 büyük anket yaptırdıklarını ve 300 bin deneğe ulaştıklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:





“300 büyük anket yaptırdık 300 bin deneğe ulaştık. Çok önemli kararlar verdik. Anketlerin gücünden çok yararlandık. Ölçme değerlendirmeyi kampanya aşamasında sürdürüyoruz. Adaylaşmalardan sonra gelen ilk anketler müjdeli şeyler söylüyor. Gökçek belediyeciliği gelmesin, İstanbul’da kupon arsalar Arap şeyhlerine, Katarlılara verilmesine, İstanbul’da Kanal İstanbul acı sürpriziyle karşılaşmayalım, Mersin MHP’ye geçerse üç-beş bin kişinin işten atıldığı süreçler yeniden yaşanmasın, Adana’da MHP zulmü geri gelmesin, Antalya’da, Muğla’da Aydın’da İzmir’de yaşam biçimine müdahale ve turizmi dibe vurduracak bir AKP belediyeciliği gelmesin diyen herkesin CHP’de birleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.”