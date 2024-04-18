Özel'den Hatay tepkisi: YSK toplanmadan Erdoğan açıklama yaptı

"YSK toplanmadan Erdoğan açıklama yaptı"

"Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir" diyen Özel, "Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında: 'YSK Hatay konusunda son noktayı koydu.' Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır" şeklinde konuştu.

"Sarı kartı gördün, ilk seçimde kırmızı kartı görürsün"

Özel, Erdoğan'ın 31 Mart akşamı yaptığı balkon konuşmasında seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkaracaklarına dair sözlerine atıfta bulunarak "İlk gece söylediklerinin aksine, seçimlerden gerekli mesajı almadığı anlaşılmaktadır. Seçmenin mektubunu okumadığı anlaşılmaktadır. Hukuksuzluğa devam mı edeceksin? Et bakalım. Haksızlığa devam mı edeceksin? Et bakalım. Şimdi sarı kart gördün, ilk seçimde kırmızı kartı görürsün. Şimdi kulağını çekti seçmen, ilk seçimde o kulağını koparır senin... Hiç ders almıyorsunuz. Kaybetmeye mahkumsunuz" diye konuştu.

Erdoğan grup toplantısında ne demişti?