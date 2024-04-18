Taliban iki televizyon kanalının yayınını durdurdu

2023 yılında 168 gazeteciye hak ihlali yapıldı

Afganistan Gazeteciler Merkezi, televizyon kanallarının yayınlarının durdurulmasını, Taliban'ın kontrolündeki hükümetin yasa dışı bir eylemi olarak değerlendirdi.

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, "ulusal ve İslami değerleri dikkate almadıkları" iddiasıyla iki televizyon kanalının faaliyetlerini durdurdu.Enformasyon Bakanlığı Medya İhlalleri Komisyonu yetkilisi Hafizullah Barakzai, bir mahkemenin Kabil merkezli iki kanalla ilgili dosyaları inceleyeceğini söyledi."Noor TV" ve "Barya TV", mahkemenin karar vereceği süreye kadar yayın yapamayacak.Barakzai, yaptığı açıklamada, "Defalarca yapılan uyarı ve tavsiyelere rağmen Noor ve Barya TV, gazetecilik ilkelerine uymadı, ulusal ve İslami değerleri dikkate almadı." iddiasında bulundu.Ancak, hangi ihlallerin söz konusu olduğuna dair detay vermedi.Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından çok sayıda gazeteci işini kaybetti.Fon yetersizliği sebebiyle birçok medya kuruluşu faaliyetlerine son verdi veya çalışanları ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.Kadın gazeteciler ise çalışma yasakları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ilave zorluklarla karşılaşıyor.Faaliyetleri durdurulan yayın kuruluşlarından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.2007'de yayına başlayan Noor TV, ülkenin eski dışişleri bakanı ve Cemiyeti İslami Partisi lideri Salahaddin Rabbani tarafından destekleniyor.Barya TV ise 2019 yılında faaliyete geçti ve halen Kabil'de bulunan Hizb-i İslami Partisi lideri ve eski savaş ağası Gulbeddin Hekmatyar'a ait.Merkez, yayın durdurmanın ülkede medyanın daha da kısıtlanması anlamına geldiğini vurguladı.Merkezin açıklamasında, 2023'e ait yıllık raporda, ülke genelinde en az 168 gazeteci hakları ihlali vakasının belgelendiği ifade edildi.Bu vakalardan biri ölüm, 61'i ise tutuklama olarak kaydedildi.Rakamlar, 2022 yılında 260 olayın kaydedildiği bir önceki yıla göre bir düşüş gösteriyor.