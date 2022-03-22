Samanyolu Haber /Ekonomi / Özgür Demirtaş'ın Twitter Space yayınında ilginç olay /22 Mart 2022 10:28

Özgür Demirtaş'ın Twitter Space yayınında ilginç olay

Twitter space yayınıyla dinleyici rekoruna imza atan ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, yine Twitter’da on binlerce dinleyiciye seslendi. Ancak yayın sırasında telefonu susmadı, sürekli mesaj geldi.

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Twitter space yayınıyla dinleyici rekoruna imza atan ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, yine Twitter’da on binlerce dinleyiciye seslendi. Prof. Dr. Demirtaş, yayın esnasında cep telefonuna çok sayıda mesaj gelmeye başladığını belirtti. Bunun üzerine bir katılımcı, ilginç bir bilgi verdi. Prof. Dr. Demirtaş'ın telefon numarasının bir internet sayfasında yayınlandığını söyledi.

MAİLLER VE TELEFONLAR ADRES ŞAŞIRIYOR

 Paradurumu’nda yer alan habere göre; O sitenin Malatya'daki İnönü Üniversitesi'ne ait olduğu belirtilince Prof. Dr. Demirtaş, araya girdi.  İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Özgür Demirtaş isminde bir akademisyen olduğunu belirten Prof. Demirtaş, meslektaşının da isim ve soyad benzerliğinden dolayı çok sayıda mail aldığını anlattı.  Meslektaşının yanlış ulaşan mailleri kendisiyle paylaştığını aktaran Prof Demirtaş, Doçent Demirtaş'ın her gün yüzlerce telefon almaktan da yakındığını anlattı.  

O akademisyen, İnönü Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Özgür Demirtaş. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde de öğretim üyesi olan Doç. Dr. Demirtaş'ın telefon numarası okulun internet sitesindeki CV sayfasında yer alıyor.

 VATANDAŞ ALIM GÜCÜNÜ KORUYAMAYACAK

 Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Özgür Demirtaş, yaklaşık 36 bin katılım olduğu Twitter’daki yayınında vatandaşın alım gücünü koruyamayacağını söyledi. Prof. Dr. Demirtaş, "Üzülüyorum. normalde parası olan birikimiyle plan yapar, hayal kurar. Bir kayık alırım, '100 metrekarelik bir arsa alırım' der. Son dönemde olan şey ise şu; o kenardaki birikim parası gitti. Artık 3 metrelik kayığı alamaz 100 metrekarelik o küçük bahçeyi alamaz vatandaş. Zorlu zamanlar bunlar. Fiyatlar yüzde artacak diyelim. Paranı yüzde 50 artıracak bir değerlendirme imkanı var mı. Ne yapacak antin kuntin işlere mi girecek" dedi.
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