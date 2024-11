Özgür Özel, masasındaki son anketi açıkladı

"SINAVIN BÜYÜĞÜ GELECEK"

Siz 31 Mart'ta milletin gönlünden düştünüz. Yeniden gönlüne girmenin yolu çelme takmak olamaz. Millet bu hareketlerle sizi yeniden gönlüne koymaz. Hizmette yarışmak, mesela kreş mi yapıyorlar bütün mahallelere kreş yapalım deseniz, sosyal yardımın en alasını yapalım deseniz, asgari ücreti 35-40 bin yapalım deseniz o zaman milletin gözüne girmek mümkün olur. Dönen tekere çomak soktuğunuzda biz milletin gönlünden düşmeyiz ama siz bu sefer milletin gözünden de düşersiniz. Bunları yapın milletin gözünden düşün, bir daha da size dönüp bakmasınlar!





Belediye başkanlarının performansını ölçtürdüklerini belirten Özgür Özel, "Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5'tur. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 'Bugün seçim olsa bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı yüzde 46'ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.Özel, şunları söyledi:İlk 6 ayın belediye anket sonuçlarını gördüler. Bunun üzerine iki şeye kalkıştılar. CHP'yi kendi içindeki sorunlarıyla boğuşan, her an kurultay tartışmalarını yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan bir parti gibi göstermek...Buna gerçekten emek verdiler, troll verdiler, bütçe ayırdılar.İkincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırma, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, bir yandan da size iftira atarak haksızlıklarla, hukuksuzluklarla CHP belediyeciliğinin 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çekmek.2019'daki seçimi karalamalara rağmen kazandık. Kaybetmeyi ve hazmetmeyi de öğrenecek dedik ama maalesef öyle olmadı. İktidar, CHP'li belediyeleri engellemenin derdine düştü. Tayyip Erdoğan kaybetmeyi asla öğrenemiyor. Ama şuna emin olsun ki; böyle küçük sınavlarla öğrenemiyorsa sınavın büyüğü gelecek. O nasıl kaybediyormuş millet ona ilk seçimde gösterecek. Bir hesap soracaksanız Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satanlardan ya da kendi ifadenizle İstanbul'a ihanet edenlerden sormaya başlayabilirsiniz. Siz sormazsanız biz soracağız.Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamaya kalktılar. Ahmet Özer'in evine balyozla gidip, kendisini onurunu kırmaya çalışarak gözaltına almaya çalışanlar, gözaltını avukatsız yapanlar, sözde delillerle tutuklama yapanlar, tutuklamasına yapılan itirazlara 'bunda tutuklanacak bir şey yok ama gizli tanık var' diyerek yeni bir çıkmaza girdiler. Bir gizli tanık eliyle, tek sanığa 1 aydır iddianame yazılamıyor. Ahmet Başkan'a bu salondan selam yolluyoruz, Ahmet Başkan'ımızın arkasındayız. Ahmet Özer suçsuzdur, evlatları, ailesi ve CHP ailesi Ahmet Özer'le gurur duymaktadır.Ovacık Belediye Başkanı 3 dönemdir kazanır. Mustafa Sarıgül bundan 12 yıl önce savcının ricasıyla 'biz götürürsek askerlerimiz şehit olur, sen bir konuş siz getirin' dedikleri cenazeyi getirdikleri için, taziye yaptıkları için sorumlu tutulduğu süreç bundan 2 yıl önce hatırlandı. 10 yıl sonra dava açtılar, yargıladıkları hemen herkes beraat etti, Mustafa Sarıgül'e ceza verdiler. Ona ne ceza verirlerse versinler o vicdanlarda suçsuzdur, tertemizdir, onu da saygıyla selamlıyorum.Hiçbir hamleden sonuç alamayanlar bu işlere kalkıştılar. Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan'ı gözaltına aldılar. Her zaman müzakereye açık, derdi alın terinin karşılığını almak olan, genel başkanlık görevini yürüten birisidir. Aldılar, tutukladılar 'Gizli tanık var' dediler. Daha önce gizli tanık iftiralarıyla görevinden alınan belediye başkanlarından farklı değil.Bir tane kreş açmamışlar, yazı yollamışlar 'kapatın' diye. Biz buradan ülkenin üstüne kabus gibi çökmeye çalışanlara meydan okuyoruz.İktidar bu salona kayyımlarla, gelirlerine haciz getirerek saldırmaya çalışıyor. Önemli olan bu iftiralardan yılmamak, bunların yaptığı iftiralara aldırmamak, bunlara karşı büyük bir dirençle ayakta durmak, dosta güven düşmana korku vermek.Yürüyün arkadaşlar, arkanızda millet var. Yürüyün arkadaşlar, yanınızda millet var. Yürüyün arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidara yürüyor. Gazi'nin partisi dimdik ayaktadır, iktidara yürümektedir, hepinizle gurur duyuyorum.