Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Kobani Davası kararlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyarete ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası kararlarının ardından yaptığı açıklamada verilen cezaların siyasi olduğunu söyledi ve karardan sonra Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın eşi Sedat Şenoğlu’nu telefonla aradı.



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.