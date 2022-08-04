'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tartışılan sözlerine bir yenisini ekledi.







A Haber ve A Para ortak yayınında konuşan Bakan Nebati, “Gözlerimdeki ışıltı sönmez, benim adım ‘nur’ zaten…” diyerek, "Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli. Destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.





VATANDAŞIN YÜKSEK ZAMLAR ALTINDA EZİLMESİNİ UMURSAMADI

Vatandaşın her gün gelen zamlar altında inlediğini umursamayan Nebati, Türkiye’deki enflasyonun yüksek olduğunu söyleyen yabancı bir ülkenin bakanıyla yaptığı konuşmayı anlattı. Nebati, “Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona “ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10’la çıkamıyorsunuz” dedim.





“90’LI YILLARDA HASTANEYE GİDİLEMİYORDU”

Enflasyonun yüksekliğini anlatırken hastane örneğine geçen Nebati, “Bunu hisseden bir kesim var. Bu iş ne kadar sürer diye bakınıyor. Temmuz ayındaki artışla kendini iyi hissedenler ne kadar devam edecek diye bakınıyor. Adımlar atıyoruz. 90’lı yıllarda dar gelirliler sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında, mesela hasta olduğunda hastaneye gitme şansı yoktu. Ama Türkiye gibi bir yerde dar gelirli hastalandığımda bana sahip çıkan bir devlet var diye biliyor.” dedi.





NEBATİ’YE ‘YÜZSÜZLÜK’ TEPKİSİ

Türkiye’yi bilmeyenler ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının hayal kırıklığına uğrayacağı süreci yaşayacaklarını söyleyen Nebati, “Yolları yaptık büyük köprüler bitti. Savaşta Türkiye’de çarklar döndü.” dedi.





Nebati’nin açıklamaları sosyal medyada büyük tepki toplarken, Milletvekili Barış Atay Nebati’yi ‘yüzsüzlük’ sözleriyle eleştirdi.











