Pakistan’da intihar saldırısı: En az 9 asker öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında en az 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.



Pakistanlı yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu.



Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Bununla birlikte 2022’den bu yana bölgede güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı’ndan şüpheleniliyor.



Saldırının gerçekleştiği Afganistan sınırındaki Bannu ilçesi Pakistan Talibanı’nın etkili olduğu bir bölge olarak biliniyor.



AFP'nin aktardığına göre Pakistan yönetimi yine yaptığı ayrı bir açıklamada Afganistan sınırına 61 kilometre uzaklıkta Jani Khel yerleşim birimine yakın bir bölgede düzenlenen ikinci saldırıda ise 5 askerin yaralandığını duyurdu.



Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz’da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti.