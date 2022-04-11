Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan, sokaklarda /11 Nisan 2022 09:01

Pakistan, sokaklarda

Pakistan'da yapılan güvensizlik oylaması ile düşürülen eski Başbakan İmran Han için ülkenin farklı kentlerinde büyük destek gösterileri düzenlendi. Han'ın 'ABD destekli rejim değişikliği' olarak nitelediği oylama, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Pakistan, sokaklarda

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından İmran Han hükümeti düştü. Bazıları Han'ın kendi partisinden milletvekilleri ile ittifak yaptığı partilerin muhaliflere katılmasıyla parlamento çoğunluğunu kaybeden Han'ın meclisi feshederek seçime gitme hamlesi ise Anayasa Mahkemesi'nden döndü.

Koltuğunu kaybeden Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın çağrısıyla başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Multan ve çok sayıda şehirde gösteri düzenlendi.

Başkent İslamabad’da da çok sayıda kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerinde Pakistan ve PTI bayrakları bulunan göstericiler, İmran Han’a destek sloganları atarken, PTI liderinin görevden alınmasına yol açan rakip partilere de tepki gösterdi.

Öte yandan, eski Başbakan ve PTI lideri Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliğini" protesto eden Pakistanlılara teşekkür etti.

Han, Pakistan’ın 1947’de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin bugün tekrar başladığını kaydetti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Dün, Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11:30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu dün 01.00'de sona erdi.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı.

Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda yeni başbakan seçilecek. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olması bekleniyor.
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Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

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