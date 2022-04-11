Meral Akşener'den 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' buluşması

Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 2’nci buluşmasına değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yine onlar anlattı, ben de dinledim." ifadelerini kullandı.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti’nin il gençlik kolları başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti’nin il gençlik kolları başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

"ONLAR ANLATTI, BEN DE DİNLEDİM"





Akşener, dün de Gençler İçin Gençlerle Beraber isimli toplantılar kapsamında gençlerle buluşmuştu.Akşener, buluşmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün Gençler İçin Gençlerle Beraber’in 2’nci buluşmasındaydık. Yine onlar anlattı, ben de dinledim. Beni besleyen düşünceleri, hikayeleri ve muhteşem enerjileri için her birine teşekkür ediyorum. Dertlerini dinlemeye, seslerini duyurmaya devam edeceğim” demişti.