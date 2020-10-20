Samanyolu Haber /Gündem / Pandemide mart ayına geri dönüldü /20 Ekim 2020 09:31

Pandemide mart ayına geri dönüldü

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarına saat kısıtlaması yeniden gündeme gelebilir; önümüzdeki 15 gün kış önlemlerinin şeklini belirleyecek.

SHABER3.COM

Avrupa'da yeni Koronavirüs (Covid19) vak'alarının artmasıyla tekrar "alarm" verilirken, Türkiye’de de havaların soğumasıyla yeni önlemler için harekete geçiliyor. 

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağının, belirli yaş gruplarına saat kısıtlamasının, toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemlerin yeniden hayata geçirilmesi gündeme gelebilir. Pandemiyle mücadelede alınacak yeni önlemlerin neler olacağını önümüzdeki 15 gün belirleyecek. 

Kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

OKULLARIN AÇILMASI NASIL ETKİLEYECEK?

Kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.
Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan dönemde yeniden değerlendirme yapılacak.

Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, vak'a sayısı artışına göre yeni tedbirler planlandığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak. 15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini de belirleyecek.

Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.
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