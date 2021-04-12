Pandemide yüz yüze eğitim öğretmen ölümlerini artırdı

Yüz yüze eğitimin başladığı 1 Mart’tan bu yana 26 öğretmen koronavirüsten yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin acil olarak aşılanması gerektiğini söyleyen Eğitim-İş, ölen ve koronavirüse yakalanan öğretmenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu açıkladı.







"RAKAMI AZ GÖSTERMEK İÇİN FARKLI RAPORLAR DÜZENLENİYOR"





Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, pandeminin başından bu yana 250’ye yakın eğitimcinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini söyledi. Hastanelerde çok sık ‘bulaşıcı hastalık’ ya da ‘kalp durması’ gibi ölüm raporları düzenlendiğini hatırlatan Yıldırım, “Ama ’virüs sebebiyle öldü’ denen öğretmen sayısı 26. Aşılanan öğretmen sayısı yüzde 7-8’lerde. Mutant virüs gençlere de bulaşıyor. Böyle giderse eğitimcilerin hastalanma ve ölüm oranı artacak” dedi. Yıldırım, vaka ve ölümlerin önüne geçebilmek için eğitimcilerin bir an önce aşılanması gerektiğini vurguladı.





COVİD-19’DAN ÖLEN ÖĞRETMENLERİN SAYISI ARTIYOR





İstanbul, İzmir, Edirne ve Kütahya’da 4 eğitimci son iki günde koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Dereköy İlk ve Ortaokulu’nda Müdür Yardımcılığı yapan 2 çocuk babası öğretmen Yakup Sevinç (47), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Ataköy Atatürk Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Nizamettin Uysal; bir aydır tedavi gören Edirne Keşan Anadolu Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni Sadiye Durusoy Yağcı ile İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde Fizik öğretmeni Berrin Gür Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu.





YÜZ YÜZE EĞİTİM SONRASI VAKA SAYISINDA PATLAMA YAŞANDI





Eğitim Sen’in açıkladığı “Yüz Yüze Eğitimde Vaka Tablosu”na göre; 15 Şubat-5 Mart’ta 95 öğretmende görülen vaka sayısı 6 katı, 97 öğrencide görülen vaka sayısı ise 10 katı aştı. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 141’e, 12-19 Mart haftasında 475’e, 19-26 Mart haftasında 669’a yükseldi. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 97 öğrencide görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5 Mart-12 Mart haftasında 269’a, 12 Mart-19 Mart haftasında 433’e, 19 Mart-26 Mart haftasında 1125’e yükseldi. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 10 hizmetli ve memurda görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 22’ye, 12-19 Mart haftasında 35’e ve 19-26 Mart haftasında 43’e yükseldi.