Papa'nın Ukrayna'ya yaptığı beyaz bayrak çağrısına NATO'dan çok sert tepki!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.







Stoltenberg, Papa Franciscus'un Ukrayna'ya Rusya'ya karşı "beyaz bayrak" açma çağrısına tepki gösterdi.





Ukrayna için "Teslimiyet, barış değildir" diyen Stoltenberg, savaşı sona erdirme gücünün yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de olduğunu söyledi.





Stoltenberg, Ukrayna'nın yakında NATO'dan davet alıp almayacağı sorusuna ise, "Ukrayna, NATO müttefiki olacak. Asıl soru, eğer değil ne zaman olacağıdır. Ukrayna, şu anda NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın" yanıtını verdi.





"İsveç'in çok kararlı bir müttefik olacağına" inandığını belirten Stoltenberg, ülkenin "yüksek sınıf" savunma kabiliyetlerini ve savunma sanayisini övdü.





İsveç'in NATO'ya katılmasının İsveç ve NATO için olduğu kadar kendisi için de önemli olduğunu ifade eden Stoltenberg, bir Norveçli olarak İsveç'i uzun yıllardır takip ettiğini ve 2014 yılında NATO genel sekreterliği görevine başladığında, görev süresi boyunca İsveç ve Finlandiya'nın katılımını denetleyeceğini hiç beklemediğini söyledi.





Stoltenberg, bu durumun "NATO'nun kapısının açık olduğunu gösterdiğini" belirtti.





"İSVEÇ YENİ BİR DÖNEME GİRDİ"

Kristersson ise İsveç'in artık NATO'nun "onurlu bir üyesi" olduğunu belirterek, "Birlik ve dayanışma bir NATO üyesi olarak İsveç'in yol gösterici ışıkları olacaktır" dedi.





İsveç'in NATO'ya katılımı ile birlikte "eve döndüğünü" ve "yeni bir döneme" girdiğini kaydeden Kristersson, ülkesinin barış zamanında İsveç topraklarında nükleer silahlara ev sahipliği yapmayacağını ve bu karara ittifak tarafından "tamamen saygı duyulduğunu" kaydetti.





PAPA'NIN UKRAYNA'YA 'BEYAZ BAYRAK' AÇMA ÇAĞRISI

Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.





Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak" ifadelerini kullanmıştı.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Papa'nın Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına ilişkin, "(Vatikan'ı) geçmişteki hataların tekrarlanmasından kaçınmaya, Ukrayna'yı ve halkını yaşamları için verdikleri haklı mücadelede desteklemeye çağırıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.