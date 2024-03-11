Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'li Nebi Hatipoğlu’nun sildiği skandal fotoğraflar! /11 Mart 2024 19:06

İşte AKP'li Nebi Hatipoğlu’nun sildiği skandal fotoğraflar!

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen ve Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu'nun “Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü” adlı sosyal projesini tanıttığı toplantıdan 5 gün sonra avladığı hayvanların yanında verdiği pozlar ortaya çıktı.

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Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde projeleri tanıtan lansman toplantısı düzenlemişti.

Hatipoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda “Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü” adını verdiği sosyal projeyi de sunmuştu. Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz” demişti

5 GÜN SONRA BU FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Tanıtımın üzerinden 5 gün geçmesinin ardından Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Bir ormanda ölü bir geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarla gülümseyen Hatipoğlu, öldürdüğü hayvanları işaret etti.
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