Piyasalarda tansiyon yükseldi, kredi kartlarında taksit uygulaması kısıtlandı

Bankalar, 11 Mart 2024 tarihi itibarıyla kredi kartından nakit avanslarda taksit sayısını 3'e kadar düşürdü. Geçen aya kadar bu sayı 12'ye kadar çıkabiliyordu.







Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara nakit avans taksit sınırına dair yazılı bir talimat göndermediği, sözlü yönlendirme yaptığı öğrenildi.





Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 artarken, kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8'e ulaşmıştı.





Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımları duyurmuştu.





Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.





Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı da alınmıştı.