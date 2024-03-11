Samanyolu Haber /Gündem / Piyasalarda tansiyon yükseldi, kredi kartlarında taksit uygulaması kısıtlandı /11 Mart 2024 19:10

Piyasalarda tansiyon yükseldi, kredi kartlarında taksit uygulaması kısıtlandı

Seçim öncesi finansal piyasalarda tansiyon yükselirken, bankalar dikkat çeken bir adım attı. Son dönemde yüksek seyreden ve enflasyon, cari açık ve döviz kurları üzerinde baskı oluşturduğu düşünülen kredi kartı harcamalarına yönelik seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım beklenirken, bu adım seçimlerden önce geldi.

SHABER3.COM

Bankalar, 11 Mart 2024 tarihi itibarıyla kredi kartından nakit avanslarda taksit sayısını 3'e kadar düşürdü. Geçen aya kadar bu sayı 12'ye kadar çıkabiliyordu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara nakit avans taksit sınırına dair yazılı bir talimat göndermediği, sözlü yönlendirme yaptığı öğrenildi.

Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 artarken, kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8'e ulaşmıştı.

Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımları duyurmuştu.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı da alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasalarda tansiyon yükseldi, kredi kartlarında taksit... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:54