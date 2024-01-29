Paris'te İsrail - Gazze toplantısı

Paris'teki görüşmeye kimler katılıyor?

CIA Direktörü Bill Burns'ün pazar günü Fransa'nın başkenti Paris’te İsrail istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Servisi Şefi Abbas Kamel ile yapacağı görüşmelerde ortaya çıkan taslak anlaşmanın ana hatları ayrıntılı bir şekilde tartışılacak.

Görüşmeler olumlu giderse ne olacak?





Washington yönetimi, ABD'li müzakerecilerin, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze'de Hamas'a yönelik askeri operasyonlarına iki ay süreyle ara vereceği olası bir anlaşma üzerinde ilerleme kaydettiği görüşünde.Associated Press’e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili, henüz imzalanmamış anlaşmanın ortaya çıkan olası şartlarının iki aşamadan oluşacağını bildirdi.Buna göre ilk aşamada, kalan kadınların, yaşlıların ve yaralı rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakılmasına imkan vermek için çatışmalar durdurulacak.İsrail ve Hamas daha sonra, İsrailli askerlerin ve sivil erkeklerin serbest bırakılacağı ikinci aşamaya yönelik aranın ilk 30 günü boyunca ayrıntılar üzerinde çalışacak.Guterres, UNRWA’ya mali yardımı kesen ülkelere bu kararlarından vazgeçmeleri çağrısı yaptıOrtaya çıkan anlaşma aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılmasına izin vermesi yönünde çağrıyı da içerecek.Önerilen anlaşma savaşı sona erdirmeyecek olsa da ABD'li yetkililer böyle bir anlaşmanın çatışmaya kalıcı bir çözüm için zemin hazırlama ihtimali konusunda iyimserliklerini dile getiriyor.New York Times ilk olarak cumartesi günü, geri kalan rehineler karşılığında çatışmaya ara verilmesi yönünde bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.AP’ye konuşan ABD’li yetkililere göre, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes gündemin öncelikli gündem maddesi.İsrail'e yönelik 'soykırım' davasında ara karar için dünyadan tepkiler, kim ne dedi?ABD Başkanı Joe Biden cuma günü konuyla ilgili Mısır ve Katarlı liderlerle rehinelerin serbest bırakılması konusunu görüşmüştü.Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.AP’nin haberine göre Burns Paris’teki görüşmelerde ilerleme sağlandığını rapor etmesi halinde ABD Başkanı Biden Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ü bu hafta rehine krizi ve ateşkesi görüşmek için yeniden bölgeye gönderecek.Gelişmenin olumlu seyretmesi halinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaşın başlamasından bu yana 5. kez kez Ortadoğu’yu ziyaret etmek için bir kez daha gelecek hafta yola çıkacak.Hamas’ın elinde 130’a yakın rehine olduğu tahmin ediliyor.