Üdün'deki üsse saldırı sonrasında Biden'e baskı artıyor

Amerikalı iki yetkili saldırının koğuşların hemen yanında gerçekleşmesi nedeniyle kayıpların çok olmuş olabileceğini belirtti.



Irak’taki İslami Direniş saldırının sorumluluğunu üstlendi.



Örgüt, İran’ın desteklediği militan grupların çatı örgütü olarak biliniyor.



Saldırıdan İran destekli militan grupları sorumlu tutan Başkan Biden da ABD’nin seçtiği bir zamanda sorumlulardan hesap sorulacağının mesajını verdi ve “karşılık vermeliyiz” ifadesini kullandı.



Savunma Bakanı Llyod Austin da benzer açıklama yaptı.



Austin, ABD’nin seçeceği bir yerde ve zamanda karşılık verileceğini söyledi.



Konuyla ilgili olarak bazı Cumhuriyetçiler Biden’a eleştiriler yöneltti.



Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, saldırılara yanıtın İran terör güçlerine yıkıcı bir askeri karşılık olacağını söyledi ve bunun daha azının Biden’ın korkaklığının onaylanması anlamına geleceğini söyledi.



Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da Biden’ın hareketsizliğinin Amerika’nın Ortadoğu’daki düşmanlarını cesaretlendirdiğini kaydetti.



Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott da İran’ın bariz şekilde Amerika’nın gücünü test ettiğini, bunun nedeninin Biden’ın ödün vermesi olduğunu belirtti. Scott, “bu sona ermeli” ifadesini kullandı.



Alaska Senatörü Dan Sullivan, İranlı teröristlerin kırmızı çizgiyi geçtiğini vurgularken Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham İran’ın hedef alınması gerektiğini kaydetti.



Nevada’nın Demokrat senatörü Jacky Rosen de İran’ın sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.



İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim’den bu yana İran’ın desteklediği Irak ve Suriye’deki gruplarca bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik 150’den fazla saldırı düzenlendi.



Saldırılarda en az 70 yaralı olduğu belirtiliyordu.



ABD, saldırının Ürdün’ün kuzeydoğusunda bir üsse yönelik olduğunu açıkladı.



Üssün adı verilmedi ama bazı kaynaklar üssün adının Tower-Kule 22 olduğunu belirtiyor.



Üste 350 ABD askerinin olduğu belirtiliyor.



Askerler IŞİD’e karşı savaşa destek veriyor.



Bazı uzmanlar Amerika’nın Ürdün’deki askeri varlığının hassas bir konu olabileceğini belirtiyor özellikle Hamas-İsrail savaşının gerçekleştiği bugünlerde.



Ürdün hükümeti olayla ilgili olarak saldırının Suriye sınırında ileri bir karakola olduğunu söylemekle yetindi.



Amerikalı yetkililer resmi açıklamalarında Washington’ın bölgede savaş halinde olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte Irak ve Suriye’de İran’ın desteklediği gruplara karşılık veriyor ve Yemen’deki Husilere ait askeri hedefleri vuruyordu.



Husiler, Kızıldeniz’de kargo gemilerini hedef alıyor.