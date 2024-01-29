Samanyolu Haber /Dünya / ABD kabinesinde 148 yıl sonra bir ilk /29 Ocak 2024 08:44

ABD kabinesinde 148 yıl sonra bir ilk

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas’ın azledilmesi için iddianame hazırladı.

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Cumhuriyetçiler Mayorkas’ı göçmenlik konusunda isteyerek ve sistematik şekilde kanunla işbirliği yapmayı reddetmek ve kamuoyu güvenine ihanet etmekle suçluyor.

Azil tasarısında, Mayorkas’ın isteyerek ve sitematik şekilde göçmenlik yasalarına uymayı reddettiği, sınırı kontrol etme konusunda başarısız olduğu, kamu güvenliğini tehlikeye attığı ve Anayasa’daki güçlerin ayrılığı ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

ABD tarihinde sadece bir kez kabine üyesi azledildi.

1876’da Başkan Ulysses Grant’ın savaş bakanı William Belknap hükümet sözleşmelerindeki rüşvet nedeniyle azledilmişti.

Bir bakanın politika anlaşmazlığı nedeniyle azledilmesi ise ABD tarihinde görülmedi.

Cumhuriyetçiler 2023’te Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirmelerinden bu yana Mayorkas’ı azletmek için çaba harcıyor.

Cumhuriyetçiler son haftalardaki komisyon oturumlarıyla süreci hızlandırdı.

Bütün bu gelişmeler sınır güvenliği ve göçmenlik konularının 2024 seçim kampanyasında önemli bir konu haline gelmesine denk geliyor.

Eski Başkan Donald Trump yeniden seçilmesi halinde Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonunu gerçekleştirmeyi vaat ediyor.

Trump Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığı için en güçlü isim konumunda.

Temsilciler Meclisi’nde İç Güvenlik Komisyonu’nun Salı günü azil maddelerini oylaması bekleniyor.

Oylamada sonucun Mayorkas’ın aleyhine sonuçlanması ve konunun Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, komisyondan geçmesinin ardından Kongre’nin alt kanadında bu konuda oylama yapılacağının mesajını daha önce vermişti.

Mayorkas’la ilgili azil kararının çıkması için Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk yeterli. Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçiler az farkla kontrole sahip.

Ardından Senato’da yargılama olacak.

Senato'da suçlu bulunması için 100 üyenin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

Senato’da kontrol Demokratlar’da olduğu için böyle bir kararın çıkması beklenmiyor.

Mayorkas son haftalarda sınır politikası konusunda senatörlerle partilerüstü bir anlaşma sağlanması için yürütülen müzakerelere katılıyor ve senatörler tarafından sürece katılımından dolayı övgü de alıyor.

Demokratlar Mayorkas’ın azil sürecine tepkili ve bunu vakit kaybı olarak niteliyor.

Demokratlar Cumhuriyetçileri Mayorkas’a sınırdaki durumu yönetebilmesi için gerekli araçları sağlamamakla da suçluyor.
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