Bağışlar askıya alındı, BM tepkili: Filistin halkına yaptırım sorumsuzluktur

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bağışların durması halinde mevcut finansmanın Şubat ayında Filistinlilere destek için gereken tüm insani yardım ve gereksinimleri karşılamaya yetmeyeceğini açıkladı.



BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Başkanı Philippe Lazzarini, bugün itibarıyla dokuz ülkenin sağladığı finansmanı geçici olarak askıya aldığını belirterek, ‘’Bu kararlar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani çalışmalarımızı tehdit ediyor’’ dedi. Lazzarini, bağışların durması halinde kuruluşun Gazze’de insani yardım çalışmalarını askıya alabileceğine dikkat çekti.



‘’Bağışları askıya alma kararınızı yeniden değerlendirin’’



BM Genel Sekreteri Guterres, tırmanan insani yardım kriziyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na yaptıkları bağışları askıya alan ülkelere aldıkları kararı yeniden değerlendirerek, kararlarını tersine çevirmeleri çağrısında bulundu. Guterres, BM’nin İsrail'in güneyindeki 7 Ekim terör saldırılarına çok sayıda Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na personelinin karıştığı yönündeki son derece ciddi iddialara derhal yanıt vererek gereken adımları derhal attığını, BM sistemindeki en yüksek soruşturma organı olan İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından derhal soruşturma başlatıldığını kaydetti.



“7 Ekim saldırılarına karışan 12 BM çalışanından biri öldü”



Genel Sekreter Guterres, 7 Ekim’deki İsrail’e karşı düzenlenen terör eylemlerine karışan BM çalışanları hakkında cezai kovuşturma da dahil olmak gereken her işlemin yapılacağını belirterek, ‘’Olaya karışan 12 kişiden dokuzu, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Başkanı Lazzarini tarafından derhal tespit edildi, işlerine son verildi. 7 Ekim saldırılarına karışan bir BM çalışanın öldüğü, dokuz BM çalışanın kimliğini tespit edildi. Olaya karışanlardan geri kalan ikisinin de kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor’’ dedi.



“Mevcut finansal durum Şubat ayında yapılacak yardımlar için yetmeyebilir”



Guterres, Gazze Şeridi'ndeki iki milyondan fazla sivil Filistinlinin, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nu sağladığı hayati yardımlara muhtaç durumda olduğunu belirterek,’’ Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, savaşın başından beri bir milyondan fazla kişiyi barındırıyor. Filistinli sivillere gıda ve sağlık hizmeti sağlıyor. Ancak mevcut finansmanı şubat ayında onları desteklemek için gereken tüm gereksinimleri karşılamaya yetmiyor. Finansal bağışlarını durduran ülkelerin endişelerini kabul ediyorum. Suçlamalar karşısında dehşet duyuyorum. Bağışlarını askıya alan ülkelere en azından insani yardım operasyonlarının devamlılığını garanti altına almak için kararlarını yeniden değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Tehlikede olan yardıma muhtaç olan on binlerce erkek ve kadın cezalandırılmamalı” dedi.



“Az sayıdaki personele yönelik iddialar sonrası yaptırım uygulanması şok edici’’



Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Başkanı Lazzarini, yaptığı açıklamada bağışların askıya alınmasının bölge genelinde devam eden insani çalışmalarını tehdit ettiğini, iddialar üzerine bu kişilerin sözleşmelerinin feshedilerek derhal soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Lazzarini, yardım kuruluşlarında çalışan az sayıda bir personel grubuna yönelik iddialara tepki olarak kuruluşlarına sağlanan fonların askıya alınmasını görmeni şok edici bir durum olduğunu belirterek, “Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluş, Gazze'de hizmet veren başlıca insani yardım kuruluşudur. 2 milyondan fazla insan hayatta kalabilmek için Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na bağımlıdır. Bölgede kıtlığa doğru yaklaşırken pek çok kişi aç. Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu bir milyondan fazla kişiyi barındırıyor. Çatışmaların en yoğun olduğu zamanlarda bile gıda ve temel sağlık hizmetleri sağlıyor” dedi.



Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanı aldığı son kararda, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarına çözüm bulmak için acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılmak için acil ve etkili önlemler alması gerektiğine" hükmettiğini hatırlattı.



‘’Halka yaptırım uygulamak son derece sorumsuzluktur’’



Lazzarini, bu karar ve tedbirlerin amacı Filistinlilerin haklarına onarılamaz zarar gelmesini önlemek olduğunu belirterek, “Bunu sürdürmenin tek yolu uluslararası ortaklarla ve Gazze'deki en büyük insani yardım aktörü durumunda olan Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu ile işbirliği yapmaktır. Özellikle savaş, yerinden edilme ve bölgedeki siyasi krizlerin olduğu bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden eylemlerde bulunulduğu iddiaları nedeniyle bir yardım kuruluşu ve hizmet verdiği bütün bir halka yaptırım uygulamak son derece sorumsuzluktur’’ dedi.



Lazzarini, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun tüm personelinin listesini her yıl İsrail dahil ev sahibi ülkelerle paylaştığını belirterek, “Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu hiçbir zaman belirli personel üyeleriyle ilgili herhangi bir endişe duymamıştır. İğrenç iddialarla ilgili yapacağı soruşturma gerçekleri ortaya çıkaracak. Finansmanlarını askıya alan ülkelere, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu insani müdahalesini askıya almak zorunda kalmasından önce kararlarını yeniden değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum. Gazze'deki insanların yaşamı da bu desteğe bağlı, bölgesel istikrar da olumsuz etkileyecektir’’ dedi.