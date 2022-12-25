Paris'teki gösterilerde gerilim

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne Cuma günü düzenlenen, üç kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla bugün binlerce Kürt gösterici sokağa çıktı. Öğlen saatlerinde Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericilerin saygı duruşuyla başladığı gösteriler ilerleyen dakikalarda taşkınlıklara sahne oldu.
Bazı göstericilerin polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlattığı, emniyet güçlerinin de biber gazıyla karşılık verildiği bildiriliyor. France Info kanalı, AFP haber ajansına dayandırdığı canlı anlatımında, olaylarda en az dört aracın göstericiler tarafından devrildiğini, en az birinin de ateşe verildiğini aktardı. Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandığı da gelen haberler arasında.
BFMTV'nin haberine göre polise sokak sandalyesi ve diğer cisimleri fırlatan eylemcilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Çatışmaların saat 16.00 itibarıyla şiddetlenerek sürdüğü, eylemcilerin bazı yollara barikat kurduğu ve bazı araçların ateşe verildiği de görüldü.
CDK-F avukatlarından David Andıç da "Kürt toplumu korkuyor. Zaten 2013'teki cinayetlerle bir travma yaşamıştı. Yanıtlara, desteğe ve anlayışa ihtiyaçları var" dedi.
Çatışmaların sürmesi üzerine CDK-F meydandaki protesto gösterisini sonlandırma kararı aldı.