Paris'teki gösterilerde gerilim

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne Cuma günü düzenlenen, üç kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla bugün binlerce Kürt gösterici sokağa çıktı. Öğlen saatlerinde Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericilerin saygı duruşuyla başladığı gösteriler ilerleyen dakikalarda taşkınlıklara sahne oldu.





Bazı göstericilerin polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlattığı, emniyet güçlerinin de biber gazıyla karşılık verildiği bildiriliyor. France Info kanalı, AFP haber ajansına dayandırdığı canlı anlatımında, olaylarda en az dört aracın göstericiler tarafından devrildiğini, en az birinin de ateşe verildiğini aktardı. Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandığı da gelen haberler arasında.



