Samanyolu Haber /Dünya / Pasifikte füze gerginliği artarak devam ediyor /02 Kasım 2022 10:45

Pasifikte füze gerginliği artarak devam ediyor

Kuzey Kore’nin fırlattığı füzelerden birinin Güney Kore sahillerine 60 kilometre uzağa düşmesine Seul sert tepki verirken, ülke hava saldırısı alarmına geçirildi.

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Euronews'in verdiği habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Wonsan dahil farklı bölgelerden ateşlenen en az 10 füzenin, Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarına düştüğü belirtildi.

Füzelerden birinin, iki ülke arası fiili deniz sınırının güney tarafına düştüğü aktarılan açıklamada, denemeler "tahammül edilemez" şeklinde nitelendirildi.

Başkanlık açıklamasında "(Kore Yarımadasının) Bölünme sonrası ilk kez bir Kuzey Kore füzesi, Güney Kore'nin deniz sahasına düştü." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'nin doğu kıyısındaki Ulleung Adası'nda yerel saatle 08.55'te hava saldırı alarmlarının aktif halde duyulduğu bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ulusal Güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği zirvede "provokasyonların bedeli" için Kuzey Kore'ye karşı cesur önlemler alınmasını istedi.

Japonya, Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Ülkesinin Pekin Büyükelçiliği üzerinden Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydeden Hamada, bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığını söyledi.

Denemelerin, hafta boyu sürmesi beklenen ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına denk gelmesi dikkati çekti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşılık Doğu Denizi'ne 3 füze fırlattı
Günün ilerleyen saatlerinde ise bu kez Güney Kore’nin, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi yapmasına, Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarına" F-15K ve KF-16 savaş uçaklarından yapılan füze atışlarıyla yanıt verildiği belirtildi.

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