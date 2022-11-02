Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin RTÜK üyesi davalık olacak /02 Kasım 2022 10:52

AKP'nin RTÜK üyesi davalık olacak

Türkiye’de görüntülü ve sesli medya kuruluşları üzerinde cezalandırma mekanizmasına sahip 9 üyeli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) boş koltuğa AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, AKP ve MHP'nin oy çokluğuyla RTÜK üyeliği için AKP kontenjanından seçim yapıldı. Bu çerçevede Mete Hacıarifoğlu AKP kontenjanından yeni RTÜK üyesi oldu.


İyi Parti ise, TBMM Başkanlığı ve Başkanlık Divanı'nın kararlarıyla kontenjan hakkının AKP'ye verilmiş olmasına karşı idari dava açmaya hazırlanıyor.

İyi Parti, ayrıca bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda, "Basın ve yayın kuruluşlarının tarafsız ve güvenilir yayın yapabilmeleri için düzenlemeler yapılmasına ve RTÜK'ün siyasi ve taraflı karar vermesinin engellenmesine ilişkin" önergesini gündeme taşıdı.

RTÜK'ün, basın özgürlüğü önünde engel oluşturduğunun tartışıldığı oturumda, İyi Parti Grubu Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Siyasi ketenperelerle, siyasi manevralarla ve entrikalarla elde ettiğiniz şey sadece bir RTÜK üyeliğidir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin eğer bu RTÜK üyeliği başını göğe erdirecekse buyurun sizin olsun ama bu RTÜK üyeliği yüzünden bu Meclis'in hoşgörü ortamına zarar verecek ve insicamını da ortadan kaldıracaksınız" tepkisini gösterdi. Ancak İyi Parti, RTÜK ile ilgili önergesi de, kontenjan hakkı itirazı gibi AKP ve MHP'nin oy çokluğuyla reddedildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, tartışma sırasında İyi Parti'nin RTÜK üyeliği hakkı gasp edilerek TBMM içinde de demokrasiye zarar verilmiş olduğunu ve bir ayıba imza atıldığını dile getirdi.
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