İşte hukuksuz RTÜK görüşmesinin perde arkası

1 TEMMUZ İTİRAFI

DİLEKÇE AYRINTISI

Edinilen bilgiye göre, Dervişoğlu, Şentop’a RTÜK üyeliğinin 1 Temmuz'da İYİ Parti’de olduğunu anlattı ve “Büyük hukuksuzluk yapıyorsunuz, hukukun içinde kalın. RTÜK üyeliğimizi verin” dedi. Şentop’un ise “konuyla ilgili açıklama yapacağım” yanıtını verdiği öğrenildi.Öte yandan İYİ Parti’nin “hakkı” olan RTÜK üyeliği için üç isim bildireceği “AKP’nin, yasadan ve Başkanlık Divanı’ndan doğan haklarını gasp etmesi” durumunda söz konusu üç ismin AYM’ye başvuracağı belirtiliyor.Şentop, TBMM Bütçesi’nin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda RTÜK üyeliği tartışmalarına değinerek, İYİ Parti’nin savunusunu geüçlendiren bir açıklama yaptı. Şentop, RTÜK üyeliği koltuğundaki boşalmanın dikkate alındığını belirterek, “Bununla ilgili üç husus ileri sürülebilir. Biri, seçimin yapıldığı gün, biri sürecin Meclis’te resmi olarak başlatıldığı tarih, diğeri ise üyelikte boşalmanın olduğu tarih. Seçimin yapıldığı gün alınabilir mi? Kanun buna engel, çok açık. Dolayısıyla günlük milletvekili değişimlerini esas alarak bu işi yapabilmemiz mümkün değil. Biz diyoruz ki boşalmanın olduğu tarih esas alınmalı. Boşalmanın olduğu tarih esas alınırsa ne RTÜK Başkanı ne zaman yazmış ne de Meclis Başkanı’nın tasarrufu, bunların bir kıymeti kalmaz. Böyle sabit, değiştirilemez, manipüle edilemez bir olguya dayandıralım istiyoruz” dedi.TBMM Başkanlık Divanı, geçen çerşemba yaptığı toplantıda, RTÜK üyeliği için AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel’in, istifa ettiği tarih olan 1 Temmuz dikkate alınarak ve Meclis’in bu tarihte geçerli olan aritmetiğine göre yeni üyenin seçilmesi gerektiğini kararlaştırdı. Söz konusu karar Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Yasa’nın 35. maddesinin 5. fıkrasına dayandırıldı.Ancak İYİ Partili kurmaylar, “1 Temmuz” kararına göre de üyelik kontenjanının İYİ Parti’ye ait olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre, iktidar, “CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 1 Temmuz öncesi partisinden istifa ettiği” varsayımıyla o günkü Meclis aritmetiği üzerinden hesaplama yaptı. Ancak İYİ Parti, söz konusu istifa için Erdoğdu’nun ıslak imzalı dilekçesinin 5 Temmuz 2022, saat 15.24’te Meclis Başkanlığı’na gönderildiğini belgeledi. Bu ayrıntıyla Başkanlık Divanı’nın aldığı “1 Temmuz” kararı RTÜK üyeliğini İYİ Parti’ye geçmesini sağlıyor.