Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Azerbaycan'la barış anlaşmasının bu yılın sonuna kadar imzalanabileceğini söyledi.







Reuters haber ajansının Rusya'nın TASS haber ajansından aktardığına göre, Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın 2023 yılı sonuna kadar Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Paşinyan, ayrıca Ermenistan'ın topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alacağını belirtti.





PUTİN'DEN 'MOSKOVA EV SAHİPLİĞİ YAPSIN' ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ekim'de Kırgızistan'a yaptığı ziyarette Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri hakkında da konuşmuş, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu hakkında da değerlendirmede bulunarak, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine başkent Moskova'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.







Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Karabağ'a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ'da 'Artsakh Cumhuriyeti' olarak adlandırılan ancak Azerbaycan'ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti.





Ateşkesin ardından Azerbaycanlı ve Karabağlı Ermeni temsilciler arasında Azerbaycan ve Karabağ'da iki görüşme yapılmış, Karabağ'daki yönetim 28 Eylül'de bir açıklama yaparak yönetimin varlığına 1 Ocak 2024'ten itibaren son verileceğini açıklamıştı.