Kılıçdaroğlu: Yargıdaki çeteden hesap soracağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.







BirGün yazarı Timur Soykan'ın "Adliyede rüşvet çarkı" ve T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun "Çürümek: Yargıda temiz eller mi, güç savaşları mı?" başlıklı haberleri hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Apar topar yayın yasağı getirdiler" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın malvarlığının araştırılması için MASAK'a çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yargıdaki çeteden de, beşli çeteden de hesap soracağız" ifadelerini kullandı.





'ADLİYEDE RÜŞVET' HABERLERİ: BUNLARIN AKTÖRLERİ KİM?



Adliyede rüşvet haberleri hakkında Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





"13 Ekim 2023'te Timur Soykan, BirGün Gazetesi'nde Türkiye'nin en önemli haberlerinden birine imza atıyor. BirGün Gazetesi'ne atılan başlık son derece değerli; 'Yargıda rüşvet ağı'. Apar topar yayın yasağı getirdiler. Timur Soykan'ı kutlamak lazım böyle bir yazıyı yazdığı ve gerçekleri kamuoyuyla paylaştığı için. İsmail Uçar, bir dilekçe veriyor. İlk kez devlette görev alan bir savcı, dilekçe vererek, yargıdaki çürümüşlüğü ortaya koyuyor. Belge, tutanaklar da var. Diyor ki savcı, yargı içinde çeteler oluştu. Kanserli hücreleri yok etmek için, bu çeteleri yok etmek için kemoterapi uygulamak gerekir diyor...





Uyuşturucu gibi bir melaneti hoş gören, uyuşturucu liderlerini serbest bıraktıran bu çeteyi çökertmeliyiz diyor. 125 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan kişiyi para karşılığı serbest bıraktılar diyor. Çete lideri yurt dışına çıkarken yakalanıyor ama serbest bıraktılar diyor.





Gökçer Tahincioğlu, T24'ün değerli yazarı. O da bir gerçeği daha paylaştı. Adliye koridorlarında sık sık konuşulan rüşveti. Ne diyor? 200 bin liraya erişim engeli getirebiliriz. Adli kontrol kararının kaldırılması için 100-150 bin gerekiyor. Yurt dışı çıkış yasağı için 500 bin lira gerekiyor diyor.





Yargıyı bu hale getirenler kim? Bunların aktörleri kim? Bu aktörlerle mücadele edilecek mi, edilmeyecek mi? Bizim bunu bilmeye ihtiyacımız var."





'ERDOĞAN'IN AVUKATININ MAL VARLIĞI AÇIKLANMALI'

"Mustafa Doğan İnal, Erdoğan'ın avukatı. Bu kadar kirli bir adam yoktur. Bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim. Kim bu adam! Salı günü bunları açıklayacağımı söyleyince Adalet Bakanı 'müfettiş görevlendirdik' diyor. Sen yukarıdakilerle uğraşabilecek misin? 2 tane müfettiş görevlendirmiş beraat kararı çıkacak."





'ÇETELERLE SARAY MI MÜCADELE EDECEK?'

"İrfan Fidan kim, o da başsavcıydı. Bir tek Yargıtay kararının dahi altında imzası olmadan AYM'ye seçildi. 100 yılı aşkın Yargıtay geçmişinin Yargıtay kara sayfasıdır.





Az önce saydığım bu ağları kontrol eden kişi. Gücünü Hakimler Savcılar Kurulu'ndan alan kişi. Mehmet Akif Ekinci, HSK Başkan Vekili. Mustafa Doğan'ın taleplerini yerine getiren kişi. Şimdi bana söyler misiniz , bu çetelerle Saray mı mücadele edecek? Alttaki savcılarla hakimlerle uğraşıyorsunuz. Onları rüşvete alıştıranlar kim? Onları o makamlara getirenler kim? Saray'ın izni olmadan başsavcının atanması mümkün mü? Bu dümenleri o bilmiyor mu? Ses kaydı var."





'YARGIDAKİ ÇETEDEN HESAP SORACAĞIZ'

"Bütün bunlara rağmen kararlı, azimli haktan ve hukuktan, adaletten yana yürüyeceğiz ve asla yolumuzdan sapmayacağız. Türkiye'ye gerçek anlamda adalet gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargıdaki çeteden de, beşli çeteden de hesap soracağız."